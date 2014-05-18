Новітні навігатори використовуватимуть магнітне поле Землі замість супутників



Експерти Національної фізичної лабораторії (NPL), бермінгемського університету та військові інженери з науково-технологічного парку Портон Даун, що працює в інтересах ВПК Великобританії, приступили до розробки навігаторів, яким не потрібні навігаційні супутники.



В Алясці запрацював інноваційний надувний вітряк BAT



У суворих умовах Аляски почалися випробування оригінальної мобільної надувної вітроелектростанції. Розроблений компанією Altaeros Energies, вітряк BAT (Buoyant Airborne Turbine) приступив до перших 18-місячних випробувань в умовах, наближених до звичайної експлуатації.



Графенові нанокоробки - ефективний спосіб зберігання водню



Дослідники з університету Меріленду продемонстрували результати комп'ютерного моделювання, які служать доказом того, що графен, за допомогою електричних полів і впливів іншого роду, може бути "складений" у вигляді акуратної тривимірної герметичної коробки, що служить в якості ємності, яка зберігає невелику кількість водню. Вплив іншого роду може змусити графенову коробку-орігамі розкритися і випустити водень, який може бути використаний як паливо водневих паливних елементів.



Запропоновано генератор енергії, що працює від випромінювання Землі



Вчені запропонували спосіб використання простого випрямляча струму для поглинання і перевипромінювання інфрачервоного світла, який випускає наша планета. Розрахунки показують працездатність ідеї, що пропонує новий спосіб генерації чистої енергії.



Науковці розробили ефективний спосіб відновлення печінки



Вчені змогли перетворити клітини шкіри у функціонуючі клітини печінки. Це відкриває великі можливості з лікування захворювань печінки без необхідності залучення сторонніх донорів.



Найменший у світі світлодіод складається з єдиної органічної молекули



Змусивши єдину молекулу полімерного матеріалу випромінювати фотони світла, дослідники створили найменший органічний світлодіод у світі. Ця робота проводилась у рамках програми міжнародних мульти-дисциплінарних досліджень, спрямованих на створення електронних приладів і пристроїв молекулярного і атомарного рівня, пристроїв, які у перспективі можуть стати основою більш потужних і більш енергозберігаючих обчислювальних систем і малогабаритної електроніки.



CERN планує створити колайдер у 7 разів потужніший за ВАК



Європейська організація ядерних досліджень (CERN) у четвер оголосила про початок роботи над проектом нового колайдера у 7 разів потужнішого, ніж Великий адронний колайдер, який відкрив бозон Гіггса.



Мікротріщини роблять поверхню скла міцнішою у сотні разів



У майбутньому, якщо ви кинете на підлогу стакан чи інший предмет, виготовлений зі скла, підданого спеціальній обробці, то цей стакан залишиться цілим, незважаючи на висоту падіння і жорсткість поверхні. Ця спеціальна обробка скла була виконана вченими з університету Макгілла (Монреаль), а надихнули їх на цю ідею особливості будова мушель деяких видів морських молюсків. Використання нескладних технологічних хитрощів дозволяє склу при сильному зовнішньому впливі більше деформуватися, не руйнуючись при цьому, що збільшує міцність скла у сотні разів порівняно зі звичайним склом.



Новий тип двигуна зовнішнього згоряння готовий до масового виробництва



Новий тип двигуна згоряння пройшов весь цикл випробувань і готовий до масового виробництва. Не виключено, що новий простий багатопаливний мотор зможе замінити звичний двигун внутрішнього згоряння.



Інверсія магнітного поля Сонця "запізнилась" на рік



Середина сонячного 11-річного циклу закінчилася зміною магнітних полюсів Сонця: Південний і Північний магнітні полюси нашої зірки помінялися місцями. «Інверсія магнітного поля Сонця - це велика подія», - відзначає фахівець НАСА доктор Тоні Філіпс.



"Їстівні" медичні пристрої зроблять лікування більш безпечним та ефективним



Коли ви хворієте, ваш лікар зазвичай прописує вам певну процедуру лікування. І якщо ви будете дотримуватися всіх приписів цієї процедури, яка у більшості випадків будується на ретельних розрахунках, то ви одужаєте. Але що ж станеться, якщо внаслідок деяких причин ви забудете вчасно прийняти відповідні лікарські препарати або ж випадково перевищите їх допустиму дозу? Уникнути таких ситуацій допоможуть так звані "розумні" таблетки, які необхідно прийняти лише один раз. Ця "розумна" таблетка насправді є досить складним електронно-механічним пристроєм, який, використовуючи сигнали від датчиків певного виду або сигнали від внутрішнього таймера, випускає всередину організму строго визначену дозу лікарського препарату.



Отримано "неможливі" сполуки, що суперечать законам сучасної хімії



Вчені змогли перевести звичайну кухонну сіль у «заборонену» форму, яка не повинна існувати відповідно до законів сучасної хімії. Вчені говорять, що це лише початок революції, яка обіцяє безліч нових матеріалів з неймовірними властивостями.



Генетично модифіковані Т-клітини - панацея від онкозахворювань?



Вчені та лікарі за допомогою нової технології вилікували від раку смертельно хвору людину. Нова методика може стати потужними ліками від онкологічних та багатьох інших захворювань.



Науковці створили матеріал з нульовим коефіцієнтом заломлення



Вчені з університету Каліфорнії у Берклі розробили метаматеріал, який володіє нульовим коефіцієнтом заломлення. Шарувата структура з фториду магнію і кремнію може знайти застосування у фотоніці і квантових комп'ютерах.

